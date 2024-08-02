Пятикратный чемпион НБА Джонсон отреагировал на шестое олимпийское золото Симоны Байлз

Член Зала слава баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался об американской гимнастке Симоне Байлз, которая вчера, 1 августа, стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

«Это просто невероятно! В 2017 году я имел честь разделить радость Симоны и её семьи в их спортзале в Хьюстоне, когда мы вспоминали её первую олимпийскую победу в Рио.

И вот, спустя годы, в 2024 году она снова стоит на вершине пьедестала! Мне не терпится увидеть, как эта легендарная гимнастка продолжит писать историю в индивидуальных соревнованиях на этой неделе», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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