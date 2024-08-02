Гомельский объяснил победу США в игре с Южным Суданом, которому те ранее чуть не проиграли

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче сборных США и Южного Судана, который состоялся на Олимпийских играх в Париже. Американцы уверенно победили со счётом 103:86.
Незадолго до Олимпиады обе сборные проводили напряжённую товарищескую встречу, победу в которой с преимуществом в одно очко одержали американские баскетболисты (101:100). При этом на последних секундах южносуданцы смазали бросок, который мог принести им победу.
«Этот матч особого интереса не вызывал, потому что преимущество в классе и мастерстве должно было сказаться.
Дополнительной мотивацией для американцев мог стать товарищеский матч между этими двумя командами, который, напомню, американцы выиграли с преимуществом всего в одно очко. Так и произошло», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.