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Гомельский объяснил победу США в игре с Южным Суданом, которому те ранее чуть не проиграли

Гомельский объяснил победу США в игре с Южным Суданом, которому те ранее чуть не проиграли
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче сборных США и Южного Судана, который состоялся на Олимпийских играх в Париже. Американцы уверенно победили со счётом 103:86.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Незадолго до Олимпиады обе сборные проводили напряжённую товарищескую встречу, победу в которой с преимуществом в одно очко одержали американские баскетболисты (101:100). При этом на последних секундах южносуданцы смазали бросок, который мог принести им победу.

«Этот матч особого интереса не вызывал, потому что преимущество в классе и мастерстве должно было сказаться.

Дополнительной мотивацией для американцев мог стать товарищеский матч между этими двумя командами, который, напомню, американцы выиграли с преимуществом всего в одно очко. Так и произошло», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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