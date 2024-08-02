Стало известно, где продолжит карьеру Пангос, интерес к которому приписывали УНИКСу

31-летний разыгрывающий Кевин Пангос стал игроком итальянского клуба «Наполи». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Я очень рад присоединиться к «Наполи» в следующем сезоне. Благодарен за предоставленную возможность играть в баскетбол на высоком уровне в этой команде. Не терпится поработать с моими новыми партнёрами и тренерским штабом и достигнуть всех поставленных целей. Вместе с семьёй мне не терпится поскорее добраться до Неаполя!» — сказал Пангос.

Ранее сообщалось, что интерес к Кевину проявляет казанский УНИКС. Российским болельщикам Пангос знаком по выступлению за «Зенит». Также он выступал за такие команды, как «Гран-Канария», «Жальгирис», «Барселона», «Кливленд Кавальерс», «Милан» и «Валенсия».

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