Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, где продолжит карьеру Пангос, интерес к которому приписывали УНИКСу

Стало известно, где продолжит карьеру Пангос, интерес к которому приписывали УНИКСу
Комментарии

31-летний разыгрывающий Кевин Пангос стал игроком итальянского клуба «Наполи». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Я очень рад присоединиться к «Наполи» в следующем сезоне. Благодарен за предоставленную возможность играть в баскетбол на высоком уровне в этой команде. Не терпится поработать с моими новыми партнёрами и тренерским штабом и достигнуть всех поставленных целей. Вместе с семьёй мне не терпится поскорее добраться до Неаполя!» — сказал Пангос.

Ранее сообщалось, что интерес к Кевину проявляет казанский УНИКС. Российским болельщикам Пангос знаком по выступлению за «Зенит». Также он выступал за такие команды, как «Гран-Канария», «Жальгирис», «Барселона», «Кливленд Кавальерс», «Милан» и «Валенсия».

Сейчас читают:
Назван звёздный игрок, который может перейти в УНИКС для замены Димитриевичу

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android