Американец Брайант Кроуфорд высказался о переходе в «Автодор»

Новоиспечённый разыгрывающий саратовского «Автодора» Брайант Кроуфорд прокомментировал свой переход. Напомним, 27-летний баскетболист вчера, 1 августа, договорился с клубом о подписании контракта на один сезон.

«Я рад своему переходу и очень благодарен за предоставленную возможность! С нетерпением жду старта сезона, чтобы соревноваться и прогрессировать каждый день с моими новыми товарищами по команде, тренерами и персоналом.

Приложу все усилия, чтобы подарить нашим болельщикам зрелищный и успешный сезон!» — цитирует Кроуфорда официальный телеграм-канал «Автодора».

На профессиональном уровне Брайант выступает с 2018 года. За время своей карьеры ему удалось представлять такие команды, как «Хапоэль Гильбоа Галил», «Реджо Эмилия», а также «Игокеа».