Игрок НБА с ростом 218 см Кристапс Порзингис встретился с футболистом Винисиусом

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис встретился с футболистом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Отметим, что на официальном сайте НБА рост Порзингиса указан как 218 см. Рост Винисиуса составляет 176 см.

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

Напомним, по итогам завершившегося сезона Порзингис стал чемпионом НБА. В финальной серии «Бостон» победил «Даллас Маверикс» (4-1).

Ранее Жуниор посетил концерт популярного американского рэпера Трэвиса Скотта, состоявшийся в Мадриде, и подарил ему свою игровую футболку по окончании мероприятия. Кроме того, во время концерта Трэвис Скотт позвал Винисиуса выйти с ним на сцену.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: