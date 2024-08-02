«Зенит» объявил о переходе американца Ксавьера Муна

29-летний американский атакующий защитник Ксавьер Мун перешёл в «Зенит». Об этом информирует пресс-служба команды из Санкт-Петербурга. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2024/2025.

Осенью 2021 года новобранец «Зенита» подписал контракт с «Агуа Калиенте Клипперс», который выступает в G-лиге. В среднем за матч Ксавьер набирал 15,8 очка, 6,7 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата. После игрок был приглашён в «Лос-Анджелес Клипперс», за который дебютировал в матче с «Бруклин Нетс». В системе «Клипперс» Мун имел несколько краткосрочных контрактов.

В минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).