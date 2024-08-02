Стало известно расписание матчей сборной России на Кубке Дружбы в Перми

Российская федерация баскетбола (РФБ) поделилась подробностями относительно проведения Кубка Дружбы, который состоится с 21 по 25 августа в Перми. На нём сборная России сыграет с национальными командами Венесуэлы и Колумбии, а также с БК «Парма».
Как информирует пресс-служба РФБ, команды сыграют каждая с каждой, после чего определятся финалисты турнира и участники матча за третье место.
Расписание Кубка Дружбы:
21 августа
16:00 «Парма» — Колумбия;
19:00 Россия — Венесуэла.
22 августа
16:00 Колумбия — Венесуэла;
19:00 Россия — «Парма».
23 августа
16:00 Венесуэла — «Парма»;
19:00 Россия — Колумбия.
25 августа
11:30 Матч за 3-е место;
14:30 Финал.
Время начала матчей указано местное.
Сколько метров в самом высоком баскетболисте: