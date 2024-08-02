Стало известно расписание матчей сборной России на Кубке Дружбы в Перми

Российская федерация баскетбола (РФБ) поделилась подробностями относительно проведения Кубка Дружбы, который состоится с 21 по 25 августа в Перми. На нём сборная России сыграет с национальными командами Венесуэлы и Колумбии, а также с БК «Парма».

Как информирует пресс-служба РФБ, команды сыграют каждая с каждой, после чего определятся финалисты турнира и участники матча за третье место.

Расписание Кубка Дружбы:

21 августа

16:00 «Парма» — Колумбия;

19:00 Россия — Венесуэла.

22 августа

16:00 Колумбия — Венесуэла;

19:00 Россия — «Парма».

23 августа

16:00 Венесуэла — «Парма»;

19:00 Россия — Колумбия.

25 августа

11:30 Матч за 3-е место;

14:30 Финал.

Время начала матчей указано местное.

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