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Центровой Бразилии повторил уникальное достижение на Олимпиаде 52-летней давности

Центровой Бразилии повторил уникальное достижение на Олимпиаде 52-летней давности
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Центровой сборной Бразилии по баскетболу Бруно Кабокло принял участие в матче 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Японии, в котором его команда одержала победу со счётом 102:84.

Кабокло, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 33 очка (13 из 19 с игры, где 4 из 4 — трёхочковые), 18 подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотов.

Как сообщает официальный сайт ФИБА, 28-летний баскетболист стал первым игроком с 1972 года в истории баскетбольных Олимпийских игр, которому удалось за конкретную игру набрать как минимум 30 очков и 15 подборов.

Ранее это удавалось испанскому баскетболисту Клиффорду Луйку (на Олимпиаде 1972 году в матче со сборной Германии — 31 очко, 17 подборов).

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