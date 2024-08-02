Бриттни Грайнер высказалась после обмена заключёнными между Россией и США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказалась об обмене заключёнными, который провела Россия со странами Запада, в том числе с США. Обмен состоялся вчера, 1 августа.

«Преисполнена радости и испытываю чувство облегчения за четырёх граждан США, которые благополучно вернулись в Америку. Администрация Байдена и Харрис в очередной раз продемонстрировали истинное лидерство, сделав всё возможное, чтобы вернуть американцев домой. Каждый вернувшийся американец — это победа.

Несмотря на то что сегодня у нас праздник, мы искренне сочувствуем многим американцам, которые всё ещё находятся в заложниках за границей. Мы должны продолжать делать всё возможное, чтобы помочь оставшимся под стражей американцам», — говорится в сообщении Бриттни.

Напомним, сама Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года также в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации баскетболистка отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бриттни обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: