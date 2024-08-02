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Греция — Австралия — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 77:71, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Греция одержала победу в игре с Австралией на ОИ в Париже, сохранив шансы на плей-офф
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Национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 (25:24, 28:12, 9:14, 15:21) в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже со сборной Австралии.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Команды выступают в группе A. В первых двух турах обе эти сборные свои матчи проиграли. Благодаря сегодняшнему результату греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач. В составе австралийцев чаще всего кольцо соперников поражал Джок Ландейл. В его активе 17 очков, восемь подборов и одна передача.

Сегодня же, 2 августа, матч проведут другие две сборные, которые выступают в группе A, Испании и Канады. Начало их встречи запланировано на 18:15 мск.

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