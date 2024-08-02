Греция одержала победу в игре с Австралией на ОИ в Париже, сохранив шансы на плей-офф

Национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 (25:24, 28:12, 9:14, 15:21) в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже со сборной Австралии.

Команды выступают в группе A. В первых двух турах обе эти сборные свои матчи проиграли. Благодаря сегодняшнему результату греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач. В составе австралийцев чаще всего кольцо соперников поражал Джок Ландейл. В его активе 17 очков, восемь подборов и одна передача.

Сегодня же, 2 августа, матч проведут другие две сборные, которые выступают в группе A, Испании и Канады. Начало их встречи запланировано на 18:15 мск.