«Уберите его!» Эксперт раскритиковал звезду сборной США на ОИ в Париже

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд поделился мнением о выступлении центрового Джоэла Эмбиида в матче сборных США и Сербии в 1-м туре Олимпийских игр в Париже.

«Он самый раскрученный, обласканный и обсуждаемый игрок в НБА. Но [во время матча с Сербией] я смотрел на экран и кричал: «Уберите его из игры!» — поделился Каухерд на своём канале в YouTube.

Напомним, американцы победили в матче со сборной Сербии со счётом 110:84. Эмбиид провёл на площадке более 11 минут и за это время набрал четыре очка и сделал два подбора. Следующую встречу, которую сборная США проводила с национальной командой Южного Судана (103:86), Джоэл провёл на скамейке запасных.

Халибёртон пошутил над Эмбиидом на тему его гражданства: