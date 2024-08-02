Баскетболиста сборной США, игравшая в России, установила рекорд ОИ для мужчин и женщин

Известная американская баскетболистка Дайана Таурази установила рекорд по количеству побед в истории Олимпийских игр как среди женщин, так и среди мужчин. 1 августа женская сборная США обыграла Бельгию, одержав очередную победу в женском Олимпийском баскетбольном турнире.

Приняв участие в этом матче, Таурази стала первым в истории игроком, одержавшим 40 побед в олимпийских баскетбольных матчах.

«Вау! Но знаете что? Было очень весело играть в этой команде, и такие результаты случаются только в великих командах с великими тренерами. Сегодня было здорово ощущать такую атмосферу. 40 побед — это круто, но будем надеяться, что их будет ещё несколько», — приводит слова Таурази ФИБА.

Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК.

В топ-10 по количеству побед два представителя Советского Союза — Геннадий Вольнов и Сергей Белов – они на шестом и седьмом местах соответственно.