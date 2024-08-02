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Баскетболиста сборной США, игравшая в России, установила рекорд ОИ для мужчин и женщин

Баскетболиста сборной США, игравшая в России, установила рекорд ОИ для мужчин и женщин
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Известная американская баскетболистка Дайана Таурази установила рекорд по количеству побед в истории Олимпийских игр как среди женщин, так и среди мужчин. 1 августа женская сборная США обыграла Бельгию, одержав очередную победу в женском Олимпийском баскетбольном турнире.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 87
США
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

Приняв участие в этом матче, Таурази стала первым в истории игроком, одержавшим 40 побед в олимпийских баскетбольных матчах.

«Вау! Но знаете что? Было очень весело играть в этой команде, и такие результаты случаются только в великих командах с великими тренерами. Сегодня было здорово ощущать такую атмосферу. 40 побед — это круто, но будем надеяться, что их будет ещё несколько», — приводит слова Таурази ФИБА.

Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК.

В топ-10 по количеству побед два представителя Советского Союза — Геннадий Вольнов и Сергей Белов – они на шестом и седьмом местах соответственно.

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