«Яннис? Его били больше, чем кого-либо». Спанулис раскритиковал судей

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис, подводя итоги матча сборных Греции и Австралии в третьем туре группового этапа Олимпиады-2024, заявил, что арбитры по разному судят его команду и команды соперников, и Яннис Адетокунбо страдает от этого больше, чем любой другой игрок на Олимпиаде.

«Они должны относиться к нам с большим уважением. Во всех трёх матчах было разное судейство. Мы здесь, потому что это лучшее соревнование в мире — Олимпийские игры. Они должны больше нас уважать.

Есть много ситуаций, когда соперники играют по-разному. Это Олимпийские игры, миллионы смотрят эти игры — у них должны быть одинаковые критерии и чтобы побеждал сильнейший. Это ненормально, это неправильно. И это касается всех трёх игр. Я уважаю всех тренеров и все команды, с которыми мы играем, но они должны больше уважать нас.

Взять штрафные броски. Сегодня — 11-21. То же самое с Испанией — 5-18. То же самое с Канадой. В первой четверти было 20-3 или около того.

Мы не можем так играть в баскетбол. У нас есть лучший в мире игрок, у нас есть другие потрясающие игроки. Яннис? Они били его больше, чем любого другого игрока на этом олимпийском турнире. Я бы не стал давать указание так бить соперника. Извините, это не баскетбол. Это какой-то другой вид спорта. Играть в силовой манере, на грани фола? Да. Но вести себя неспортивно много раз? Нет. Это неправильно», — приводит слова Спанулиса Basketnews.