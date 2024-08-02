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«Яннис? Его били больше, чем кого-либо». Спанулис раскритиковал судей

«Яннис? Его били больше, чем кого-либо». Спанулис раскритиковал судей
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Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис, подводя итоги матча сборных Греции и Австралии в третьем туре группового этапа Олимпиады-2024, заявил, что арбитры по разному судят его команду и команды соперников, и Яннис Адетокунбо страдает от этого больше, чем любой другой игрок на Олимпиаде.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

«Они должны относиться к нам с большим уважением. Во всех трёх матчах было разное судейство. Мы здесь, потому что это лучшее соревнование в мире — Олимпийские игры. Они должны больше нас уважать.

Есть много ситуаций, когда соперники играют по-разному. Это Олимпийские игры, миллионы смотрят эти игры — у них должны быть одинаковые критерии и чтобы побеждал сильнейший. Это ненормально, это неправильно. И это касается всех трёх игр. Я уважаю всех тренеров и все команды, с которыми мы играем, но они должны больше уважать нас.

Взять штрафные броски. Сегодня — 11-21. То же самое с Испанией — 5-18. То же самое с Канадой. В первой четверти было 20-3 или около того.

Мы не можем так играть в баскетбол. У нас есть лучший в мире игрок, у нас есть другие потрясающие игроки. Яннис? Они били его больше, чем любого другого игрока на этом олимпийском турнире. Я бы не стал давать указание так бить соперника. Извините, это не баскетбол. Это какой-то другой вид спорта. Играть в силовой манере, на грани фола? Да. Но вести себя неспортивно много раз? Нет. Это неправильно», — приводит слова Спанулиса Basketnews.

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