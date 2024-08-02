Карри попал несколько невероятных бросков на тренировке США. Видео

Разыгрывающий сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри совершил на тренировке национальной команды впечатляющую серию дальних бросков.

Стефен Карри 31 июля провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.

Завтра, 3 августа сборная США проведёт заключительный матч группового этапа с национальной командой Пуэрто-Рико. Матч пройдёт на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).