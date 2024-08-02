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Карри попал несколько невероятных бросков на тренировке США. Видео

Карри попал несколько невероятных бросков на тренировке США. Видео
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Разыгрывающий сборной США и клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри совершил на тренировке национальной команды впечатляющую серию дальних бросков.

Стефен Карри 31 июля провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Завтра, 3 августа сборная США проведёт заключительный матч группового этапа с национальной командой Пуэрто-Рико. Матч пройдёт на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).

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