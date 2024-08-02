Канада — Испания: после первой четверти матча на Олимпиаде-2024 ничья

Сегодня, 2 августа, проводится игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании на летних Олимпийских играх в Париже. Первая четверть матча завершилась со счётом 19:19. Матч проходит на арене «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Кроме сборных Канады и Испании, в группе А выступают национальные команды Греции и Австралии.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси)… В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.