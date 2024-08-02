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Канада — Испания: канадцы впереди после третьей четверти матча на Олимпиаде-2024

Канада — Испания: канадцы впереди после третьей четверти матча на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 2 августа, проводится игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании на летних Олимпийских играх в Париже. Третья четверть матча завершилась со счётом 64:56 в пользу канадских баскетболистов. Матч проходит на арене «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

Кроме сборных Канады и Испании, в группе А выступают национальные команды Греции и Австралии.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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