Защитник Греции Уолкап оценил интригу перед матчем Сербия — Южный Судан

Защитник сборной Греции и «Олимпиакоса» Томас Уолкап оценил интригу перед матчем Сербия – Южный Судан.

Греция сегодня, 2 августа, одержала важную победу над Австралией и сохранила шансы на проход в следующую стадию турнира на Олимпиаде в Париже 2024 года.

Томас Уолкап набрал в этом матче 18 очков, сделал три подбора и три передачи.

Но чтобы выйти в плей-офф баскетбольного турнира Олимпиады, Греции нужно, чтобы Сербия победила Южный Судан с разницей как минимум в три очка. Есть и другой вариант – если Южный Судан обыграет Сербию с разницей как минимум 24 очка.

«Это очень, очень забавно. Это что-то совсем другое, нежели то, что мы видим в клубном баскетболе. Это очень необычно, вы болеете то за одну команду, то за другую, и вы действительно можете на несколько часов стать болельщиком игры, понимаете. Так что это очень забавно. Это волнующе, и я счастлив быть частью этого», — приводит слова Уолкапа Basketnews.