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Защитник Греции Уолкап оценил интригу перед матчем Сербия — Южный Судан

Защитник Греции Уолкап оценил интригу перед матчем Сербия — Южный Судан
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Защитник сборной Греции и «Олимпиакоса» Томас Уолкап оценил интригу перед матчем Сербия – Южный Судан.
Греция сегодня, 2 августа, одержала важную победу над Австралией и сохранила шансы на проход в следующую стадию турнира на Олимпиаде в Париже 2024 года.

Томас Уолкап набрал в этом матче 18 очков, сделал три подбора и три передачи.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Но чтобы выйти в плей-офф баскетбольного турнира Олимпиады, Греции нужно, чтобы Сербия победила Южный Судан с разницей как минимум в три очка. Есть и другой вариант – если Южный Судан обыграет Сербию с разницей как минимум 24 очка.

«Это очень, очень забавно. Это что-то совсем другое, нежели то, что мы видим в клубном баскетболе. Это очень необычно, вы болеете то за одну команду, то за другую, и вы действительно можете на несколько часов стать болельщиком игры, понимаете. Так что это очень забавно. Это волнующе, и я счастлив быть частью этого», — приводит слова Уолкапа Basketnews.

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