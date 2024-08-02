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Канада — Испания — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 8:8, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Канады в упорной борьбе победила команду Испании в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 (19:19, 30:19, 15:18, 24:29) в пользу канадских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал три подбор и отдал две передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Испании стал Дарио Брисуэла. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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