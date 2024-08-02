Сборная Канады в упорной борьбе победила команду Испании в матче 3-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 (19:19, 30:19, 15:18, 24:29) в пользу канадских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал три подбор и отдал две передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Испании стал Дарио Брисуэла. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.