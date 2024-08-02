Яннис Адетокунбо: я не могу контролировать арбитров

Тяжёлый форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал заявление главного тренера своей национальной команды Вассилиса Спанулиса, который раскритиковал арбитров за то, что они позволяют грубо играть против него.

Адетокунбо был гораздо более спокойнее легенды Евролиги.

«Я всё еще могу делать то, что делаю. Стараюсь играть с удовольствием и ни о чём не думать. Когда я тренируюсь, то сосредоточен только на себе. Когда играю, стараюсь мыслить так, будто я сам по себе, и не пытаюсь думать о вещах, которые не могу контролировать. Я не могу контролировать чужую защиту, не могу контролировать арбитров.

В конце концов, они же не роботы, понимаете, о чём я? Они не будут свистеть каждый раз, когда вам хочется. Они многое могут упускать, они такие же люди, как и мы, игроки.

Мы ведь тоже иногда допускаем ошибки. Вот и они тоже могут. Так что нужно просто дать им шанс. Я поступал так на протяжении всей своей карьеры, и это помогает.

Я стараюсь подходить к ним максимально уважительно. И если вижу, что кто-то пытается меня ударить, пытается играть грязно, я говорю им: «Знаете, номер два, номер семь или номер 15 играют немного грязно. Пожалуйста, будьте внимательнее». И тогда они смогут сделать всё возможное, чтобы защитить меня и моих товарищей по команде», — приводит слова Адетокунбо Basketnews.