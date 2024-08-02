Сборная Испании не смогла пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024

Сборная Испании не смогла пройти дальше группового этапа и пробиться в плей-офф баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.

В 1-м туре испанцы уступили сборной Австралии со счётом 80:92, во 2-м обыграли сборную Греции со счетом 84:77, а в сегодняшнем матче в упорной борьбе проиграли сборной Канады со счётом 85:88.

В итоге национальная команда Испании заняла последнее четвёртое место в группе А и прекращает борьбу в мужском баскетбольном турнире.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.