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Сборная Испании не смогла пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024

Сборная Испании не смогла пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024
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Сборная Испании не смогла пройти дальше группового этапа и пробиться в плей-офф баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.

В 1-м туре испанцы уступили сборной Австралии со счётом 80:92, во 2-м обыграли сборную Греции со счетом 84:77, а в сегодняшнем матче в упорной борьбе проиграли сборной Канады со счётом 85:88.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

В итоге национальная команда Испании заняла последнее четвёртое место в группе А и прекращает борьбу в мужском баскетбольном турнире.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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Новости. Баскетбол
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