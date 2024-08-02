Руди Фернандес сыграл свой последний матч в карьере

Испанский баскетболист Руди Фернандес сыграл сегодня, 2 августа, свой последний матч в карьере.

В матче 3-го тура группового этапа в рамках летних Олимпийских игр сборная Испании в упорной борьбе проиграла сборной Канады со счетом 85:88 и не смогла пройти дальше группового этапа и пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024. Национальная команда Испании заняла последнее четвёртое место в группе А.

Еще до начала Олимпиады в Париже 39-летний Руди Фернандес заявил, что завершит карьеру после этого турнира.

Отметим, что Фернандес стал первым баскетболистом в истории, кто участвовал в шести Олимпийских играх.

За время профессиональной карьеры Фернандес выступал за такие клубы, как «Ховентуд», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Реал». Он является обладателем трёх медалей Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), двукратным чемпионом мира (2006, 2019) и четырёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022).