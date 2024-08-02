Лоренцо Браун: это была группа смерти, но я бы не сказал, что она была самой сильной

Защитник сборной Испании и греческого «Панатинаикоса» Лоренцо Браун прокомментировал вылет своей национальной команды из борьбы в мужском баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже.

«Все говорят, что это была группа смерти, но я бы не сказал, что она была самой сильной. Просто Греция сделала своё дело, Бразилия сделала свое дело, а мы проиграли.

Но наша сборная на подъёме. У нас много талантливой молодёжи. Я знаю, что парни с нетерпением ждут своего часа. Мне кажется, у нас достойные молодые таланты», — приводит слова Брауна Eurohoops.

В матче 3-го тура группового этапа в рамках летних Олимпийских игр сборная Испании в упорной борьбе проиграла сборной Канады со счетом 85:88 и не смогла пройти дальше группового этапа и пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024. Национальная команда Испании заняла последнее четвёртое место в группе А.