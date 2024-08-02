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Лоренцо Браун: это была группа смерти, но я бы не сказал, что она была самой сильной

Лоренцо Браун: это была группа смерти, но я бы не сказал, что она была самой сильной
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Защитник сборной Испании и греческого «Панатинаикоса» Лоренцо Браун прокомментировал вылет своей национальной команды из борьбы в мужском баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже.

«Все говорят, что это была группа смерти, но я бы не сказал, что она была самой сильной. Просто Греция сделала своё дело, Бразилия сделала свое дело, а мы проиграли.

Но наша сборная на подъёме. У нас много талантливой молодёжи. Я знаю, что парни с нетерпением ждут своего часа. Мне кажется, у нас достойные молодые таланты», — приводит слова Брауна Eurohoops.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

В матче 3-го тура группового этапа в рамках летних Олимпийских игр сборная Испании в упорной борьбе проиграла сборной Канады со счетом 85:88 и не смогла пройти дальше группового этапа и пробиться в плей-офф баскетбольного турнира ОИ-2024. Национальная команда Испании заняла последнее четвёртое место в группе А.

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