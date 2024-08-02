«Лейкерс» почтит память Коби Брайанта и его дочери Джиджи новой статуей

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» установит новую статую в память о своём легендарном игроке Коби Брайанте и его дочери Джиджи, трагически погибших в результате крушения вертолёта в 2020 году.

Примерно в середине сезона-2023/2024 НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» почтили память покойного Коби Брайанта, установив его статую возле арены Crypto.com, ранее известной как «Стейплс-центр». Общественная реакция на эту статую была неоднозначной, но вдова Брайанта Ванесса и «Лейкерс» заверили фанатов, что будет ещё много мероприятий, чтобы почтить память одного из величайших баскетболистов в истории.

Как сообщает репортёр ESPN Дэйв Макменамин, в пятницу, 2 августа, на закрытой церемонии под открытым небом возле арены Crypto.com будет открыта новая статуя Коби и его дочери Джиджи.

Макменамин также сообщил, что сейчас ведётся работа над третьей статуей, открытие которой ожидается в следующем сезоне НБА.

На данный момент неясно, когда публика сможет увидеть новую статую.