Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Канады Хорди Фернандес: ощущаю себя канадцем больше, чем любой другой

Тренер сборной Канады Хорди Фернандес: ощущаю себя канадцем больше, чем любой другой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Канады по баскетболу испанец Хорди Фернандес рассказал, что он чувствует после того, как его команда выбила из олимпийского турнира сборную его родной страны.

«Они [Испания] боролись до конца, показав хорошую игру. И я считаю, что они проделали потрясающую работу.

Но они были нашими соперниками. Да, у меня есть связи с Испанией, я работал в этой сборной, родился в этой стране. Однако я сражаюсь за своих парней. Сейчас я ощущаю себя канадцем больше, чем любой другой канадец.

Моя команда сейчас — Канада, и мне всё равно, кто стоит у нас на пути», — приводит слова Фернандеса Basketnews.

Сегодня, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

Канада вышла в стадию плей-офф, а Испания заняла последнее четвёртое место в группе А и выбыла из баскетбольного турнира ОИ-2024.

Материалы по теме
Сборная Канады в упорной борьбе победила команду Испании в матче 3-го тура Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android