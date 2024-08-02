Тренер сборной Канады Хорди Фернандес: ощущаю себя канадцем больше, чем любой другой

Тренер сборной Канады по баскетболу испанец Хорди Фернандес рассказал, что он чувствует после того, как его команда выбила из олимпийского турнира сборную его родной страны.

«Они [Испания] боролись до конца, показав хорошую игру. И я считаю, что они проделали потрясающую работу.

Но они были нашими соперниками. Да, у меня есть связи с Испанией, я работал в этой сборной, родился в этой стране. Однако я сражаюсь за своих парней. Сейчас я ощущаю себя канадцем больше, чем любой другой канадец.

Моя команда сейчас — Канада, и мне всё равно, кто стоит у нас на пути», — приводит слова Фернандеса Basketnews.

Сегодня, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов.

Канада вышла в стадию плей-офф, а Испания заняла последнее четвёртое место в группе А и выбыла из баскетбольного турнира ОИ-2024.