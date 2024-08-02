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Франция — Германия — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 71:85, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Германии уверенно победила команду Франции в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Германии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 85:71 (24:18, 24:9, 21:19, 16:25) в пользу немецких баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Самым результативным игроком национальной команды Германии стал защитник Франк Вагнер. За время встречи он набрал 26 очков, сделал пять подборов и две передачи.

Наиболее результативным игроком французской сборной стал центровой Виктор Вембаньяма. В ходе игры он набрал 14 очков, сделал 12 подборов и отдал одну передачу.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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Новости. Баскетбол
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