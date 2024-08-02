Баскетбол, мужчины Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа

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В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде в Париже прошли матчи 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в мужском баскетболе 2 августа:

Группа А. Канада — Испания — 88:85;

Группа В. Австралия — Греция — 71:77;

Группа С. Япония — Бразилия – 84:102;

Группа С. Франция — Германия — 71:85.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции.