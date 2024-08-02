Баскетбол, мужчины Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа
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В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде в Париже прошли матчи 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты игрового дня в мужском баскетболе 2 августа:
Группа А. Канада — Испания — 88:85;
Группа В. Австралия — Греция — 71:77;
Группа С. Япония — Бразилия – 84:102;
Группа С. Франция — Германия — 71:85.
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Япония
Окончен
84 : 102
Бразилия
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).
США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции.
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