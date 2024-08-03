Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа

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В пятницу, 2 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже прошли матчи в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.

Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 2 августа:

Женщины. Групповой раунд. Китай — Германия — 15:18;

Женщины. Групповой раунд. Австралия — Азербайджан — 21:12;

Мужчины. Групповой раунд. Литва — Китай — 21:16;

Мужчины. Групповой раунд. Польша — Нидерланды — 17:21;

Женщины. Групповой раунд. Австралия — Испания — 17:21;

Женщины. Групповой раунд. США — Франция — 14:13;

Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Литва — 19:18;

Мужчины. Групповой раунд. Франция — Латвия — 20:22;

Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Китай — 21:19;

Женщины. Групповой раунд. США — Канада — 18:17;

Мужчины. Групповой раунд. Франция — США — 19:21;

Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия — 21:14;

Женщины. Групповой раунд. Канада — Испания — 20:22;

Женщины. Групповой раунд. Франция — Германия — 13:14;

Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Польша — 21:12;

Мужчины. Групповой раунд. Китай — США — 17:21.

Чемпионами олимпийского турнира в Токио-2020 у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.