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Тренер сборной Германии Гордон Херберт раскрыл стратегию сдерживания Вембаньямы

Тренер сборной Германии Гордон Херберт раскрыл стратегию сдерживания Вембаньямы
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Тренер сборной Германии по баскетболу Гордон Херберт раскрыл стратегию сдерживания лидера сборной Франции Виктора Вембаньямы.

«Очевидно, чтобы ему противостоять, нужно быть физически развитым. Он очень талантлив, и, если дать ему пространство для игры, он демонстрирует потрясающий баскетбол.

Я имею в виду, что во второй четверти он немного разогнался. Виктор сделал несколько хороших бросков, и вы видите, что, когда у него есть пространство для игры, он очень, очень хорош», — приводит слова Херберта Basketnews.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Германии в рамках летних Олимпийских игр — 2024. Встреча завершилась со счётом 85:71 в пользу немецких баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Центровой Виктор Вембаньяма стал наиболее результативным игроком французской сборной. В ходе игры он сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и 12 подборов.

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