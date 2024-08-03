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Пуэрто-Рико — США, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Пуэрто-Рико — США, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут оставшиеся матчи заключительного 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира.

В группе C состоится встреча национальных команд Пуэрто-Рико и США, её начало назначено на 18:15 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная США ранее одержала победы в обоих сыгранных матчах на турнире, переиграв Сербию (110:84) и Южный Судан (103:86), и гарантировала себе участие в четвертьфинале Олимпиады-2024. Национальная команда Пуэрто-Рико потерпела два поражения (79:90 от Южного Судана и 66:107 от Сербии) и утратила шансы на продолжение борьбы за медали.

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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