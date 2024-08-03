Пуэрто-Рико — США, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут оставшиеся матчи заключительного 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира.

В группе C состоится встреча национальных команд Пуэрто-Рико и США, её начало назначено на 18:15 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная США ранее одержала победы в обоих сыгранных матчах на турнире, переиграв Сербию (110:84) и Южный Судан (103:86), и гарантировала себе участие в четвертьфинале Олимпиады-2024. Национальная команда Пуэрто-Рико потерпела два поражения (79:90 от Южного Судана и 66:107 от Сербии) и утратила шансы на продолжение борьбы за медали.