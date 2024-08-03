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Сербия — Южный Судан, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут оставшиеся матчи заключительного 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира.

В группе C состоится встреча национальных команд Сербии и Южного Судана, её начало назначено на 22:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В матче Сербии и Южного Судана определится обладатель второго места в квартете C, который гарантированно выйдет в четвертьфинал олимпийского мужского турнира по баскетболу. Проигравший займёт третье место, судьба его выхода в плей-офф решится в сравнении показателей со ставшей третьей в группе A сборной Греции.

Ранее Сербия уступила США (84:110) и обыграла Пуэрто-Рико (107:66), Южный Судан также победил пуэрториканцев (90:79) и проиграл американцам (86:103).