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Сербия — Южный Судан, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сербия — Южный Судан, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут оставшиеся матчи заключительного 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира.

В группе C состоится встреча национальных команд Сербии и Южного Судана, её начало назначено на 22:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Южный Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче Сербии и Южного Судана определится обладатель второго места в квартете C, который гарантированно выйдет в четвертьфинал олимпийского мужского турнира по баскетболу. Проигравший займёт третье место, судьба его выхода в плей-офф решится в сравнении показателей со ставшей третьей в группе A сборной Греции.

Ранее Сербия уступила США (84:110) и обыграла Пуэрто-Рико (107:66), Южный Судан также победил пуэрториканцев (90:79) и проиграл американцам (86:103).

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Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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