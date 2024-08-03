Баскетбол 3x3, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

Сегодня, 3 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут женские сборные.
Олимпиада-2024. Баскетбол 3х3. Женщины
Расписание матчей 3 августа (время — московское):
18:30 Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Канада;
19:00 Женщины. Групповой раунд. Испания — Германия;
19:35 Женщины. Групповой раунд. Франция — Австралия;
20:05 Женщины. Групповой раунд. Китай — США;
22:30 Женщины. 1/4 финала;
23:05 Женщины. 1/4 финала.
Олимпийским чемпионом Токио у женщин является сборная США.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.