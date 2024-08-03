Баскетбол 3x3, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

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Сегодня, 3 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут женские сборные.

Олимпиада-2024. Баскетбол 3х3. Женщины

Расписание матчей 3 августа (время — московское):

18:30 Женщины. Групповой раунд. Азербайджан — Канада;

19:00 Женщины. Групповой раунд. Испания — Германия;

19:35 Женщины. Групповой раунд. Франция — Австралия;

20:05 Женщины. Групповой раунд. Китай — США;

22:30 Женщины. 1/4 финала;

23:05 Женщины. 1/4 финала.

Олимпийским чемпионом Токио у женщин является сборная США.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.