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Баскетбол — женщины — Олимпиада-2024 — расписание матчей 3 августа

Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа
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Сегодня, 3 августа, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено два матча среди женских национальных команд.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины
Расписание матчей 3 августа (время — московское)

12:00. Группа A. Китай — Пуэрто-Рико;
14:30. Группа A. Сербия — Испания.

Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Игры женских сборных по баскетболу проходят на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция.

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