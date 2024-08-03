Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено два матча среди женских национальных команд.
Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины
Расписание матчей 3 августа (время — московское)
12:00. Группа A. Китай — Пуэрто-Рико;
14:30. Группа A. Сербия — Испания.
Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.
Игры женских сборных по баскетболу проходят на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция.