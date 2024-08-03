Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено два матча среди женских национальных команд.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 3 августа (время — московское)

12:00. Группа A. Китай — Пуэрто-Рико;

14:30. Группа A. Сербия — Испания.

Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Игры женских сборных по баскетболу проходят на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция.