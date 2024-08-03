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Тони Паркер — о Викторе Вембаньяме: он этим немного похож на Леброна

Тони Паркер — о Викторе Вембаньяме: он этим немного похож на Леброна
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер высказался о центровом и одном из лидеров сборной Франции по баскетболу Викторе Вембаньяме, сравнив его с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброном Джеймсом.

«Он готов. Его не беспокоит давление или ожидания. Он этим немного похож на Леброна. Единственный, с кем я могу сравнить такое количество ожиданий, это Леброн Джеймс», — приводит слова Паркера Yahoo Sports.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Германии в рамках летних Олимпийских игр — 2024. Встреча завершилась со счётом 85:71 в пользу немецких баскетболистов.

Центровой Виктор Вембаньяма стал наиболее результативным игроком французской сборной. В ходе игры он оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и 12 подборов.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Вембаньяма - 14, Кординье - 10, Фурнье - 10, Батюм - 8, Ябуселе - 8, Лессор - 5, Стразель - 5, Гобер - 4, Нтиликина - 3, Альбиси - 3, Кулибали - 1, де Коло
Германия: Вагнер - 26, Шрёдер - 26, Вагнер - 8, Бонга - 7, Тайс - 7, Фойгтман - 6, Обст - 3, Тиман - 2, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб
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