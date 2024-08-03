Тони Паркер — о Викторе Вембаньяме: он этим немного похож на Леброна

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер высказался о центровом и одном из лидеров сборной Франции по баскетболу Викторе Вембаньяме, сравнив его с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброном Джеймсом.

«Он готов. Его не беспокоит давление или ожидания. Он этим немного похож на Леброна. Единственный, с кем я могу сравнить такое количество ожиданий, это Леброн Джеймс», — приводит слова Паркера Yahoo Sports.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Германии в рамках летних Олимпийских игр — 2024. Встреча завершилась со счётом 85:71 в пользу немецких баскетболистов.

Центровой Виктор Вембаньяма стал наиболее результативным игроком французской сборной. В ходе игры он оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и 12 подборов.