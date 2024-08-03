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Карри получил подписанный шарик для настольного тенниса от олимпийской сборной США

На тренировке сборной США по баскетболу в рамках подготовки к 3-му туру группового турнира Олимпиады произошла интересная ситуация. Занятие баскетбольной команды посетила женская олимпийская сборная США по настольному теннису, и тренер коллектива подарил разыгрывающему Стефену Карри шарик для настольного тенниса, подписанный игроками.

Фото: Кадры из видео usabasketball

После тренировки Карри также сделал несколько подарков игрокам по настольному теннису.

Как сообщает издание TMZ, сближение между мужской сборной по баскетболу и женской сборной по настольному теннису случилось во время церемонии открытия, когда Энтони Эдвардс в шутливой манере бросал вызов игрокам по настольному теннису.

Позже Эдвардс посетил теннисный матч в одиночном разряде спортсменки из США Лили Чжан.