Адетокунбо — о матче со сборной Австралии: игра, в которой нам пришлось бороться до конца

Тяжёлый форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу над сборной Австралии в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

«Мы не хотели покидать этот турнир, не одержав победу. Мы чувствовали, что у нас очень хорошая команда, чтобы не выиграть. И мы боролись. Мы боролись во всех трёх играх. И я думаю, что это была игра, в которой нам пришлось бороться до конца», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

Напомним, вчера, 2 августа, национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде со сборной Австралии. Благодаря этому греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач.