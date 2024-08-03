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Адетокунбо — о матче со сборной Австралии: игра, в которой нам пришлось бороться до конца

Адетокунбо — о матче со сборной Австралии: игра, в которой нам пришлось бороться до конца
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Тяжёлый форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу над сборной Австралии в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

«Мы не хотели покидать этот турнир, не одержав победу. Мы чувствовали, что у нас очень хорошая команда, чтобы не выиграть. И мы боролись. Мы боролись во всех трёх играх. И я думаю, что это была игра, в которой нам пришлось бороться до конца», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

Напомним, вчера, 2 августа, национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде со сборной Австралии. Благодаря этому греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Ландейл - 17, Миллз - 13, Дэниэлс - 11, Гидди - 9, Экзам - 6, Кэй - 6, Деллаведова - 3, Маквей - 3, Магней - 3, Грин, Инглс, Рит
Греция: Адетокунбо - 20, Уолкап - 18, Толиопулос - 13, Митоглу - 13, Калатес - 7, Харалампопулос - 3, Папаяннис - 2, Папаниколау - 1, Ларенцакис, Мораитис, Калаицакис, Хугкас
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