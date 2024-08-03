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ФИБА опубликовала рейтинг MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже

ФИБА опубликовала рейтинг MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) на своём сайте опубликовала рейтинг претендентов на звание MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже.

1. Леброн Джеймс (США).
2. Шей Гилджес-Александер (Канада).
3. Никола Йокич (Сербия).
4. Деннис Шрёдер (Германия).
5. Кевин Дюрант (США).
6. Виктор Вембаньяма (Франция).
7. Джош Гидди (Австралия).
8. Санти Альдама (Испания).
9. Ар Джей Барретт (Канада).
10. Яннис Адетокунбо (Греция).

Напомним, сейчас идёт 3-й тур группового этапа турнира по баскетболу в рамках Олимпиады-2024. Сборная Испании после поражения от команды Канады лишилась шансов на выход в плей-офф.

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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