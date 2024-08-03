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Адетокунбо назвал игрока, которого хотел увидеть в роли знаменосца сборной Греции на ОИ

Адетокунбо назвал игрока, которого хотел увидеть в роли знаменосца сборной Греции на ОИ
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Тяжёлый форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что хотел, чтобы лёгкий форвард Костас Папаниколау вынес флаг Греции на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

«Я хотел, чтобы это сделал мой капитан Костас Папаниколау. Но мне сказали: «Мы хотим, чтобы это сделал ты, потому что ты олицетворяешь всё то, что олицетворяет спорт. То, как ты ведёшь себя на площадке», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Напомним, вчера, 2 августа, национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде со сборной Австралии. Благодаря этому греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Ландейл - 17, Миллз - 13, Дэниэлс - 11, Гидди - 9, Экзам - 6, Кэй - 6, Деллаведова - 3, Маквей - 3, Магней - 3, Грин, Инглс, Рит
Греция: Адетокунбо - 20, Уолкап - 18, Толиопулос - 13, Митоглу - 13, Калатес - 7, Харалампопулос - 3, Папаяннис - 2, Папаниколау - 1, Ларенцакис, Мораитис, Калаицакис, Хугкас
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Яннис Адетокунбо вынес флаг Греции на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
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