Адетокунбо назвал игрока, которого хотел увидеть в роли знаменосца сборной Греции на ОИ

Тяжёлый форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что хотел, чтобы лёгкий форвард Костас Папаниколау вынес флаг Греции на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

«Я хотел, чтобы это сделал мой капитан Костас Папаниколау. Но мне сказали: «Мы хотим, чтобы это сделал ты, потому что ты олицетворяешь всё то, что олицетворяет спорт. То, как ты ведёшь себя на площадке», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Напомним, вчера, 2 августа, национальная команда Греции одержала победу со счётом 77:71 в матче 3-го тура баскетбольного турнира на Олимпиаде со сборной Австралии. Благодаря этому греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 20 очков, а также семь подборов и шесть результативных передач.