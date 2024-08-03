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Серхио Льюль — о вылете сборной Испании на ОИ: мы, очевидно, разочарованы

Серхио Льюль — о вылете сборной Испании на ОИ: мы, очевидно, разочарованы
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль прокомментировал вылет команды из борьбы в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Команда снова соревновалась против команды высшего уровня. Это позор, потому что мы не справились. Группа была жёсткой. Я думаю, что команда боролась. Мы должны гордиться, хотя сейчас мы, очевидно, разочарованы. Это хорошая часть. Команда боролась. Это в нашей ДНК, наш характер.

Мы осознавали сложность группы, но каждый из нас должен был подумать, что мы сделали неправильно, а что можем улучшить как команда и каждый индивидуально. В этой группе каждое очко имело значение, каждая мелочь. Греция провела хорошую игру ранее. В итоге одной победы нам оказалось недостаточно», — приводит слова Льюля Eurohoops.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов. В итоге национальная команда Испании заняла последнее, четвёртое место в группе А и не смогла пробиться в плей-офф баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Гилджес-Александер - 20, Нембард - 18, Барретт - 16, Брукс - 13, Пауэлл - 9, Маррей - 4, Лайлз - 3, Олиник - 2, Берч - 2, Александер-Уолкер - 1, Дорт, Эджим
Испания: Брисуэла - 17, Льюль - 13, Абринес - 12, Прадилья - 10, Эрнангомес - 10, Эрнангомес - 8, Альдама - 7, Браун - 4, Лопес-Аростеги - 2, Гаруба - 2, Фернандес, Диас
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