Серхио Льюль — о вылете сборной Испании на ОИ: мы, очевидно, разочарованы

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль прокомментировал вылет команды из борьбы в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Команда снова соревновалась против команды высшего уровня. Это позор, потому что мы не справились. Группа была жёсткой. Я думаю, что команда боролась. Мы должны гордиться, хотя сейчас мы, очевидно, разочарованы. Это хорошая часть. Команда боролась. Это в нашей ДНК, наш характер.

Мы осознавали сложность группы, но каждый из нас должен был подумать, что мы сделали неправильно, а что можем улучшить как команда и каждый индивидуально. В этой группе каждое очко имело значение, каждая мелочь. Греция провела хорошую игру ранее. В итоге одной победы нам оказалось недостаточно», — приводит слова Льюля Eurohoops.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов. В итоге национальная команда Испании заняла последнее, четвёртое место в группе А и не смогла пробиться в плей-офф баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.