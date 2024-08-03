Инсайдер: Эдвардс повторяет за Дюрантом на тренировках на ОИ, как за старшим братом

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Миннесота Тимбервулвз», Энтони Эдвардс на тренировках сборной США следует за звездой команды Кевином Дюрантом, как за старшим братом, стараясь обучаться у него.

«Одна из вещей, о которой меня всегда спрашивают: «Хорошо, какие суперкоманды появятся в лиге после сборной?» Кто дружит? Кто шепчется на ужинах типа: «Мы собираемся объединиться?». Могу сказать одно — Энтони Эдвардс преследует Кевина Дюранта, как старшего брата, повторяет за ним и регулярно просит советов», — сказал журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.

Напомним, после двух сыгранных туров сборная США возглавляет группу А на Олимпийских играх — 2024. Свою последнюю игру они проведут сегодня, 3 августа, против сборной Пуэрто-Рико.