Шей Гилджес-Александер назвал цель сборной Канады на ОИ-2024

Защитник сборной Канады и «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ответил, что команда поставила перед собой выиграть золотые медали в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Не хотим проигрывать. 6-0», — приводит слова Гилджес-Александера Basket News.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов. Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).