Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шей Гилджес-Александер назвал цель сборной Канады на ОИ-2024

Шей Гилджес-Александер назвал цель сборной Канады на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Канады и «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ответил, что команда поставила перед собой выиграть золотые медали в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Не хотим проигрывать. 6-0», — приводит слова Гилджес-Александера Basket News.

Вчера, 2 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между национальными командами Канады и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 88:85 в пользу канадских баскетболистов. Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Окончен
88 : 85
Испания
Канада: Гилджес-Александер - 20, Нембард - 18, Барретт - 16, Брукс - 13, Пауэлл - 9, Маррей - 4, Лайлз - 3, Олиник - 2, Берч - 2, Александер-Уолкер - 1, Дорт, Эджим
Испания: Брисуэла - 17, Льюль - 13, Абринес - 12, Прадилья - 10, Эрнангомес - 10, Эрнангомес - 8, Альдама - 7, Браун - 4, Лопес-Аростеги - 2, Гаруба - 2, Фернандес, Диас

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Материалы по теме
ФИБА опубликовала рейтинг MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android