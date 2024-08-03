«Олимпия Милан» подписала контракт с Дэвидом Маккормаком

«Олимпия Милан» объявила о подписании однолетнего контракта с американским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции центрового, Дэвидом Маккормаком, сообщает пресс-служба клуба.

«Я очень рад присоединиться к клубу с долгой победной историей, с возможностью многому научиться у товарищей по команде, которые гораздо опытнее меня, и у тренера с отличной репутацией. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде продолжать побеждать», — заявил Маккормак пресс-службе «Олимпии».

Последние два сезона Маккормак провёл в турецком «Галатасарае». За 21 игру он набирал в среднем 13,7 очка, 7,1 подбора, 0,4 блок-шота и 0,9 перехвата за матч.

Маккормак вырос, играя в футбол и баскетбол, а также занимаясь толканием ядра и метанием диска.