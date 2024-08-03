Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли матчи 3-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты игрового дня в женском баскетболе 3 августа:
12:00. Группа A. Китай — Пуэрто-Рико — 80:58;
14:30. Группа A. Сербия — Испания — 62:70.
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Китай
Окончен
80 : 58
Пуэрто-Рико
Китай: Li, Сыюй, Wu, Yang, Yang, Li, Zhang, Сыцзин, Luo, Sun, Li, Xu
Пуэрто-Рико: Мелендес, Джонс, Росадо, Perez, Gibson, Рома, Холлингшед, Гирантес, Сан Антонио, Quinones, Паган, Benitez
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Сербия
Окончен
62 : 70
Испания
Сербия: Раца, Чаджо, Йованович, Андерсон, Станкович, Ногич, Jankovic, Katanic, Dugalic, Krajisnik, Джорджевич, Smailbegovic
Испания: Ortiz, Хиль, Торренс, Perez, Касас, Romero, Родригес, Касорла, Vilaro, Gustafson, Ginzo, Конде
Игры женских сборных по баскетболу проходят на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция. Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.
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