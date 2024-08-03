Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли матчи 3-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в женском баскетболе 3 августа:

12:00. Группа A. Китай — Пуэрто-Рико — 80:58;

14:30. Группа A. Сербия — Испания — 62:70.

Игры женских сборных по баскетболу проходят на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция. Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.