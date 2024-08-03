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Пешич высказался о предстоящей игре с Южным Суданом на Олимпиаде

Пешич высказался о предстоящей игре с Южным Суданом на Олимпиаде
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74-летний югославский и сербский баскетболист и тренер, один из самых титулованных тренеров в Европе, нынешний тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что команда будет стремиться обыграть Южный Судан и занять второе место в группе С.

«Мы играем последнюю игру в группе. Особенно те, кто видел Южный Судан в предыдущие годы, убедились, что они великолепная команда, совершившая большой прогресс. Они усилились тремя новыми игроками, они улучшились индивидуально и в команде.

Они много бегают и бросают, быстро принимают решения в нападении, и иногда создаётся впечатление, что их не интересует, кто против них играет.

У меня нет никаких желаний, кроме как быть лучшей командой, занявшей второе место, благодаря чему мы избежим лучших команд, занявших первое место», — приводит слова Пешича издание Basket News.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Южный Судан
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