Пешич высказался о предстоящей игре с Южным Суданом на Олимпиаде

74-летний югославский и сербский баскетболист и тренер, один из самых титулованных тренеров в Европе, нынешний тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что команда будет стремиться обыграть Южный Судан и занять второе место в группе С.

«Мы играем последнюю игру в группе. Особенно те, кто видел Южный Судан в предыдущие годы, убедились, что они великолепная команда, совершившая большой прогресс. Они усилились тремя новыми игроками, они улучшились индивидуально и в команде.

Они много бегают и бросают, быстро принимают решения в нападении, и иногда создаётся впечатление, что их не интересует, кто против них играет.

У меня нет никаких желаний, кроме как быть лучшей командой, занявшей второе место, благодаря чему мы избежим лучших команд, занявших первое место», — приводит слова Пешича издание Basket News.