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«Если вы не побеждаете с разницей в 20 очков, то я не впечатлён». О'Нил — о сборной США

«Если вы не побеждаете с разницей в 20 очков, то я не впечатлён». О'Нил — о сборной США
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил заявил, что если сборная США не побеждает другие команды с отрывом в 20 очков в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже, то это его не впечатляет.

«Если вы не побеждаете с разницей в 20 очков, то я не впечатлён. В одной команде собраны лучшие игроки мира. Если они побеждают, то так и должно быть. Но если они не побеждают с разницей в 20 очков, люди будут обсуждать их», —сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.

Напомним, 31 июля состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами США и Южного Судана в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 103:86 в пользу американских баскетболистов.

Сегодня, 3 августа, в группе C состоится встреча национальных команд Пуэрто-Рико и США, её начало назначено на 18:15 мск.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч
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