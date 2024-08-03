«Если вы не побеждаете с разницей в 20 очков, то я не впечатлён». О'Нил — о сборной США

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил заявил, что если сборная США не побеждает другие команды с отрывом в 20 очков в мужском баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже, то это его не впечатляет.

«Если вы не побеждаете с разницей в 20 очков, то я не впечатлён. В одной команде собраны лучшие игроки мира. Если они побеждают, то так и должно быть. Но если они не побеждают с разницей в 20 очков, люди будут обсуждать их», —сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.

Напомним, 31 июля состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами США и Южного Судана в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 103:86 в пользу американских баскетболистов.

Сегодня, 3 августа, в группе C состоится встреча национальных команд Пуэрто-Рико и США, её начало назначено на 18:15 мск.