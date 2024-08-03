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Генеральный директор «Зенита» Церковный высказался насчёт подписания Ксавьера Муна

Генеральный директор «Зенита» Церковный высказался насчёт подписания Ксавьера Муна
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался насчёт подписания бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ксавьера Муна.

«Контракт с сильным игроком — это уже успех, насколько он большой, покажет сезон. Ксавьер не только способен стабильно набирать очки и создавать моменты, он должен добавить атлетизма нашей задней линии и в обороне, и в нападении.

Этого явно не хватало нам в прошедшем сезоне. Баскетбол в Единой лиге ВТБ меняется в сторону более силового, контактного.

Мы стараемся это учитывать при комплектовании команды и идти по пути разумного омоложения состава и атлетизма, при этом подбирая игроков с высоким игровым IQ, чтобы отвечать требованиям баскетбола Чави Паскуаля», — приводит слова Александра портал «Матч ТВ».

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