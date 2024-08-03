Стивен Эй Смит вступился за Джейсона Тейтума, пропустившего один матч на ОИ-2024

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу лёгкого форварда «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсона Тейтума, который на данный момент находится в распоряжении национальной команды для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Джейсону Тейтуму ещё нет 28 лет. Он уже побывал в пяти финалах конференции и двух финалах НБА. Три года подряд входил в первую команду всех звёзд НБА. В одном из этих годов он разгромил Кевина Дюранта — давайте это запомним.

И он является действующим чемпионом НБА. И вот, перед тем как выйти на разминку, вы ему говорите: «У нас есть 10 игроков, которые выйдут на площадку раньше тебя. Мы можем тебя и не выпустить». Вы представляете, насколько это оскорбительно?» — заявил Смите в эфире программы First Take.