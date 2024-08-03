Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит вступился за Джейсона Тейтума, пропустившего один матч на ОИ-2024

Стивен Эй Смит вступился за Джейсона Тейтума, пропустившего один матч на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу лёгкого форварда «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсона Тейтума, который на данный момент находится в распоряжении национальной команды для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Джейсону Тейтуму ещё нет 28 лет. Он уже побывал в пяти финалах конференции и двух финалах НБА. Три года подряд входил в первую команду всех звёзд НБА. В одном из этих годов он разгромил Кевина Дюранта — давайте это запомним.

И он является действующим чемпионом НБА. И вот, перед тем как выйти на разминку, вы ему говорите: «У нас есть 10 игроков, которые выйдут на площадку раньше тебя. Мы можем тебя и не выпустить». Вы представляете, насколько это оскорбительно?» — заявил Смите в эфире программы First Take.

Как выступают американцы на ОИ:
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024 Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android