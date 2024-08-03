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Эван Фурнье подверг критике игру сборной Франции. Главный тренер команды ему ответил

Эван Фурнье подверг критике игру сборной Франции. Главный тренер команды ему ответил
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Член национальной команды Франции Эван Фурнье подверг критике игру сборной после поражения в матче с представителями Германии на летних Олимпийских играх в Париже.

«В наши дни лучшая защита — это нападение. Мы не играем в баскетбол 1990-х или 2000-х годов, когда можно было выстраивать линию обороны лишь на половине площадки. Нападение очень важно. Здесь необходим баланс. Особенно когда играешь с такой сильной командой, как Германия», — приводит слова Фурнье портал Eurohoops.

Главный тренер сборной Венсан Колле не оставил критику Фурнье без внимания и ответил ему. «Это разочаровывающие и неприемлемые слова», — приводит слова Колле портал Eurohoops. Ранее ФИБА опубликовала рейтинг MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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