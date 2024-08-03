Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Одноклубник Леброна назвал причину, по которой Джеймс будет играть на высоком уровне

Одноклубник Леброна назвал причину, по которой Джеймс будет играть на высоком уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о приходе в клуб из Лос-Анджелеса атакующего защитника Бронни Джеймса, старшего сына лёгкого форварда Леброна Джеймса, через драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Леброн создал для себя уникальную возможность разделить площадку с сыном, и это по-настоящему особенный момент. Без сомнения, теперь у него будет дополнительная мотивация выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Ривза североамериканская журналистка Николь Ганглани в своих социальных сетях.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса на минувшем драфте под общим 55-м номером — во втором раунде. Для Леброна Джеймса предстоящий сезон в НБА станет 22-м за профессиональную карьеру.

Материалы по теме
Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом
Готов ли Бронни Джеймс к НБА? Летняя лига показала, что ответ не так очевиден Готов ли Бронни Джеймс к НБА? Летняя лига показала, что ответ не так очевиден
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android