Одноклубник Леброна назвал причину, по которой Джеймс будет играть на высоком уровне

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о приходе в клуб из Лос-Анджелеса атакующего защитника Бронни Джеймса, старшего сына лёгкого форварда Леброна Джеймса, через драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Леброн создал для себя уникальную возможность разделить площадку с сыном, и это по-настоящему особенный момент. Без сомнения, теперь у него будет дополнительная мотивация выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Ривза североамериканская журналистка Николь Ганглани в своих социальных сетях.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса на минувшем драфте под общим 55-м номером — во втором раунде. Для Леброна Джеймса предстоящий сезон в НБА станет 22-м за профессиональную карьеру.