Тренер «Енисея» Арсич рассказал, какие позиции клубу Единой лиги нужно усилить

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался о присутствии в команде российских баскетболистов. Арсич также рассказал о том, что селекция в клубе ещё не завершена, отметив, что красноярцы намерены подписать контракт с разыгрывающим.

«В первую очередь в межсезонье мы были нацелены оставить в команде действующих игроков, а также планировали подписать несколько талантливых российских игроков, которым мы поможем показать себя на площадке и получить достаточно игрового времени.

А они, в свою очередь, помогут одержать команде как можно больше побед. Селекция ещё не завершена — сейчас мы близки к подписанию одного атакующего защитника. Ещё у нас остаётся вакантное место на позицию четвёртого-пятого номеров.

Не могу сказать, что нам быстро удастся закрыть этот вопрос, но текущий состав позволяет начать усиленную подготовку к первым товарищеским играм и сезону», — рассказал Арсич на официальном YouTube-канале «Енисея».