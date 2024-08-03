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Тренер «Енисея» Арсич рассказал, какие позиции клубу Единой лиги нужно усилить

Тренер «Енисея» Арсич рассказал, какие позиции клубу Единой лиги нужно усилить
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался о присутствии в команде российских баскетболистов. Арсич также рассказал о том, что селекция в клубе ещё не завершена, отметив, что красноярцы намерены подписать контракт с разыгрывающим.

«В первую очередь в межсезонье мы были нацелены оставить в команде действующих игроков, а также планировали подписать несколько талантливых российских игроков, которым мы поможем показать себя на площадке и получить достаточно игрового времени.

А они, в свою очередь, помогут одержать команде как можно больше побед. Селекция ещё не завершена — сейчас мы близки к подписанию одного атакующего защитника. Ещё у нас остаётся вакантное место на позицию четвёртого-пятого номеров.

Не могу сказать, что нам быстро удастся закрыть этот вопрос, но текущий состав позволяет начать усиленную подготовку к первым товарищеским играм и сезону», — рассказал Арсич на официальном YouTube-канале «Енисея».

Некоторые приобретения красноярцев:
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