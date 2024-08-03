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Пуэрто-Рико — США — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 83:104, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная США по баскетболу победила команду Пуэрто-Рико с преимуществом в 21 очко на ОИ
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Завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико на летних Олимпийских играх в Париже. Победу со счётом 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24) одержала американская сборная.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортис, Торо Барэа, Уотерс
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. В ходе игры Энтони удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершить два перехвата. На площадке Эдвардс провёл 17 минут и 16 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий защитник Хосе Альварадо. За время встречи Хосе набрал 18 очков, сделал один подбор, три передачи, а также один перехват. На площадке Альварадо находился 22 минуты и одну секунду.

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