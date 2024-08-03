Сборная США по баскетболу победила команду Пуэрто-Рико с преимуществом в 21 очко на ОИ

Завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико на летних Олимпийских играх в Париже. Победу со счётом 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24) одержала американская сборная.

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. В ходе игры Энтони удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершить два перехвата. На площадке Эдвардс провёл 17 минут и 16 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий защитник Хосе Альварадо. За время встречи Хосе набрал 18 очков, сделал один подбор, три передачи, а также один перехват. На площадке Альварадо находился 22 минуты и одну секунду.